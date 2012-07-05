Создание портала недвижимости

Необходимо создать портал на подобии http://realt.ua с оптимальный функционалом под поставленные задачи. Грамотная верстка под 5 html для сео + ЧПУ + скорость загрузки и т.д. Так же разработка грамотного юзабилити, дизайна. Желательно для уменьшения трудозатрат использовать готовые решения которые необходимо просто доработать под поставленные задачи. В общем не надо изобретать велосипед, необходимо его сделать "под себя".

Интересуют предложения по CMS, ценам и сроком. Возможно дальнейшее сотрудничество, поддержка и доработка.

Основная суть и цель проекта имеет коммерческое основание обсуждаться строго в индивидуальном порядке.

P.S. Не жадные, относимся с пониманием, ищем человека который в первую очередь сможет помочь в разработке именно концепции как таковой, а не типичного сайта портала.