Создание интернет магазина

Т.З.

реализовать на движке shopos - cаит по функциальности как mvideo.ru

-создание веб шаблона + верстка.

-написание плагинов.

-cоздание флеш баннеров.

требуется человек которыи сможет это все реализовать за более короткие сроки.

p.s не предлагать реализацию на других движках