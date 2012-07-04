Создание интернет магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок193 просмотра

Т.З.

реализовать на движке shopos - cаит по функциальности как mvideo.ru

-создание веб шаблона + верстка.

-написание плагинов.

-cоздание флеш баннеров.

требуется человек которыи сможет это все реализовать за более короткие сроки.

p.s не предлагать реализацию на других движках

13 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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