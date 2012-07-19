Сайт на cms по тематике софт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок230 просмотров

Простенький сайт с простым дизайном на бесплатной cms. Тематика софт

13 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

poroh22
Миша 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$140
3 дня
Все сделал в срок. Приятно был работать !
Работали без ТЗ, но в процесе работы никаких проблем не возникло! Оплата мгновенная, спасибо!

Заявки фрилансеров

poroh22
Миша 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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