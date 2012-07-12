Сайт на drupal 7

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Основная работа в проекте – темизация.

Описание в скрепке.

По мере обсуждения могут быть небольшие правки.

По сути сайт представляет собой небольшой каталог + форма заявки.

Заказ срочный. Приступать нужно СРАЗУ.

Оплата СБР или Этапам.

От Вас –

- ценник

- срок исполнения

- готовность выполнить тест (оплачиваемый)

Drupal
13 лет назад
sunmax
Максим 
51 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров