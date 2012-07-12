Разработка интернет-магазина на Битрикс

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Закрыт5 заявок143 просмотра

Нужно разработать сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций на основе XML. ТЗ и дизайн есть. Сделка через СБР.

ВНИМАНИЕ! Прошу писать только при наличии опыта и положительных отзывов.

13 лет назад
Raneono
Влад 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

drakerus
Ильин 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$2700
45 дней

Заявки фрилансеров

drakerus
Ильин 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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