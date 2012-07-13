Создать интернет-магазин детских товаров

Спасибо за создание сайта, Владиславу ответственно отнеся к заданию и всего за 1-2 дня я получила готовый результат, который превзошел все ожидания за такие деньги, он объяснил нам, как работать с сайтом, на все звонки отвечает вежливо и терпеливо. Всем советую !!!!!!!