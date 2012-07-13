Создать интернет-магазин детских товаров

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Завершен4 заявки138 просмотров

Нужен магазин под ключ. Тема детские товары. Бюджет не большой. Сроки не затягивать.

13 лет назад
manager-ira
Ирина 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад
$125
1 день
Спасибо за создание сайта, Владиславу ответственно отнеся к заданию и всего за 1-2 дня я получила готовый результат, который превзошел все ожидания за такие деньги, он объяснил нам, как работать с сайтом, на все звонки отвечает вежливо и терпеливо. Всем советую !!!!!!!

Заявки фрилансеров

Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад