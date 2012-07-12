Необходимо разработать сайт небольшой гостинницы. Несколько разделов. О нас, Новости, Тарифы, Фото номеров, Контакты. В привлекательном дизайне, в бежево-фисташковых тонах. С панелью управления, чтобы можно было самостоятельно управлять сайтом. Все материалы предоставлю исполнителю. Сайт нужно ...
Создание сайта (функционал блога)
Создание сайта "по типу" и по функционалу другого сайта. Подробности в ТЗ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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