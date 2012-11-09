maddimon

Дмитрий maddimon

 
36 летРоссия/Москва
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество

    $50

    Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество. Задача: разрабатывать дизайн для групп в контакте, самостоятельно согласовывать дизайн с заказчиком. В дизайн входит аватарка группы (справа), основной дизайн группы в виде картинки в записи и возможно меню группы. ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг. Формы обратной связи все должны работать. Картинки должны быть картинками, тексты текстами. Макет в формате psd есть. Кнопка "Обратный звонок" - должна вылезать маленькая форма с просьбой ввести имя и телефон. С ...

    Форма обратной связиВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать форму отправки сообщения на сайте

    $50

    Есть сайт: http://www.groupvk.ru/ Сверстан на html. Необходимо сделать рабочей форму отправки сообщений. Сама форма есть на сайте, сообщение приходит на почту, но в сообщении вместо введенных данных приходит "0". Оплата моментальная сразу после выполнения

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Записи в группе ВКонтакте

    Необходимо ежедневно ннаполнять группу ВКонтакте интересными продающими записями с картинками. 2-3 записи в день. Тематика: натуральная аюрведическая косметика. Работаем от 1 месяца. Просьба указывать бюджет за месяц. Обязателен пример записей подобных работ схожей тематики

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одностраничника (лендинг)

    Необходимо сверстать сайт-одностраничник. Все тексты должны быть текстами, все картинки картинками. Должны быть две рабочие формы. Верхняя - "Отправить заявку" - заявка должны приходить мне на почту. И нижняя "Отправить заявку" - открывается либо форма ...

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сбор статистики о людях в интернете

    $50

    1. Я даю ссылки на пару крупных форумов (можно пользоваться любыми сайтами, форумы даются для примера) 2. От вас требуется собрать статистику по людям (icq, email, любая другая информация) в word (ручная работа) 3. От вас требуется ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи по покеру

    Необходимо около 30 уникальных статей по покеру единоразово (возможен рерайт) Сумма обговаривается с каждым кандидатом лично. При отклике желательно указывать сумму

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт аудитор

    Приложение для андроида: Вход: Простая форма для ввода адреса сайта. Собираемые данные (на выход): - ТИЦ - PageRank - Количество страниц проиндексированных Яндекс, Google - Количество ссылок на сайт проиндексированных Яндекс, Google (внешние ссылки на сайт ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт автоматического пополнения счета мобильного

    Задание: Скрипт автоматического пополнения счета мобильного в виде "бонуса" через WebMoney. Как WebMoney бонусы. Описание: Пользователь вводит номер телефона, каптчу и получает N сумму денег на мобильный телефон с моего кошелька WebMoney. Возможность пополнения счета мобильного ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ссылки на сайты с "партнерками"

    Задачи: 1. Собрать в документе word, excel ссылки на сайты, которые имеют партнерскую программу (любой тематики). Можно без описания самой партнерки. Сайты должны быть БЕЗ вирусов и иметь рабочую парнтерскую программу. Каждая ссылка будет проверяться. 2. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
mitsyk
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка лендинга
Отличный заказчик. Оплата своевременно, ТЗ четкое! Было приятно поработать! Рекомендую!
Опытный верстальщик. Всем советую
Ответный отзыв
Dimec
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Написать форму отправки сообщения на сайте
Все отлично: понятное задание, быстрая проверка результата и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество!
За кратчайший срок выполнил работу. Все качественно, все работает. Дмитрий приятен в общении. Всем советую!
Ответный отзыв
Cnicks
41 годМолдова
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Верстка одностраничника (лендинг)
Отлично поработали, четкое , понятное тз , мгновенная оплата . С удовольствием поработаем еще )
Качественное выполнение работы, точно в срок. Приятен и уважителен в общении. Всем советую!
Ответный отзыв
ineuro
Руслан 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Ссылки на сайты с "партнерками"
Быстрая оплата в срок и четко поставленное задание. Спасибо
Проект: Собрать ссылки на сайты с "партнерками" Задача выполнена Русланом в полной мере, как договаривались. Обещал 3-5 дней, выполнил за 2 дня. Общается адекватно и вежливо, идет на компромиссы. Всем советую
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