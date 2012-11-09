Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество. Задача: разрабатывать дизайн для групп в контакте, самостоятельно согласовывать дизайн с заказчиком. В дизайн входит аватарка группы (справа), основной дизайн группы в виде картинки в записи и возможно меню группы. ...
- $50Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать лендинг. Формы обратной связи все должны работать. Картинки должны быть картинками, тексты текстами. Макет в формате psd есть. Кнопка "Обратный звонок" - должна вылезать маленькая форма с просьбой ввести имя и телефон. С ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть сайт: http://www.groupvk.ru/ Сверстан на html. Необходимо сделать рабочей форму отправки сообщений. Сама форма есть на сайте, сообщение приходит на почту, но в сообщении вместо введенных данных приходит "0". Оплата моментальная сразу после выполненияВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо ежедневно ннаполнять группу ВКонтакте интересными продающими записями с картинками. 2-3 записи в день. Тематика: натуральная аюрведическая косметика. Работаем от 1 месяца. Просьба указывать бюджет за месяц. Обязателен пример записей подобных работ схожей тематикиКопирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать сайт-одностраничник. Все тексты должны быть текстами, все картинки картинками. Должны быть две рабочие формы. Верхняя - "Отправить заявку" - заявка должны приходить мне на почту. И нижняя "Отправить заявку" - открывается либо форма ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
1. Я даю ссылки на пару крупных форумов (можно пользоваться любыми сайтами, форумы даются для примера) 2. От вас требуется собрать статистику по людям (icq, email, любая другая информация) в word (ручная работа) 3. От вас требуется ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Неободимо ежедневное наполнение новостями по покеру (1-2 статьи в день) сайта (возможен рерайт). Оплата раз в месяц. Гарантии предоставлюНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо около 30 уникальных статей по покеру единоразово (возможен рерайт) Сумма обговаривается с каждым кандидатом лично. При отклике желательно указывать суммуКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приложение для андроида: Вход: Простая форма для ввода адреса сайта. Собираемые данные (на выход): - ТИЦ - PageRank - Количество страниц проиндексированных Яндекс, Google - Количество ссылок на сайт проиндексированных Яндекс, Google (внешние ссылки на сайт ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задание: Скрипт автоматического пополнения счета мобильного в виде "бонуса" через WebMoney. Как WebMoney бонусы. Описание: Пользователь вводит номер телефона, каптчу и получает N сумму денег на мобильный телефон с моего кошелька WebMoney. Возможность пополнения счета мобильного ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задачи: 1. Собрать в документе word, excel ссылки на сайты, которые имеют партнерскую программу (любой тематики). Можно без описания самой партнерки. Сайты должны быть БЕЗ вирусов и иметь рабочую парнтерскую программу. Каждая ссылка будет проверяться. 2. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Создание сайта "по типу" и по функционалу другого сайта. Подробности в ТЗСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад