Задачи: 1. Собрать в документе word, excel ссылки на сайты, которые имеют партнерскую программу (любой тематики). Можно без описания самой партнерки. Сайты должны быть БЕЗ вирусов и иметь рабочую парнтерскую программу. Каждая ссылка будет проверяться. 2. ...