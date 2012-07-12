Простой сайт под ключ

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Закрыт44 заявки375 просмотров

Требуется сделать простой сайт под ключ.

Разделы: О компании, Услуги, Условия, Тарифы, Контакты

Для реализации ищется менеджер проектов с готовой командой исполнителей (программист, дизайнер, версальщик).

Более конкретное ТЗ и Бюджет обсуждается с выбранным исполнителем.

Просьба, по возможности, указывать ссылки на портфолио, скайп и ориентировочные расценки

13 лет назад
B-Jack
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров