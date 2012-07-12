Создание сайта на 1C-Битрикс.

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Закрыт6 заявок157 просмотров

Необходима разработка дизайна и перенос содержимого сайта на новый сайт. Чтобы новый сайт получился "под ключ"

1.1. Перенос с сайта www.electrosite.ru будет осуществлен на новый сайт под управлением CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес»

2.1. Разработать логотип и общую стилистику сайта. Это должен быть простой дизайн.

Моноцветный. Скорее всего, с использованием красного цвета. В стиле 2,0

3. Перенос информации

3.1. На новый сайт необходимо перенести с www.electrosite.ru следующее:

3.1.1. Все товарные позиции, включая, код товара, описание, цену, полное описание, картинка.

3.1.2. Описание и картинки каталогов.

3.1.3. Структуру каталога

3.1.4. Сопутствующие товары

3.1.5. Желательно – фильтры.

3.1.6. Статичные страницы

3.1.6.1. Почему покупают у нас?

3.1.6.2. О качестве

3.1.6.3. Заказ и доставка

3.1.6.4. Контакты

3.1.6.5. Статьи по электрике

3.1.6.6. Каталоги PDF

3.1.6.7. Вопросы и ответы

3.1.6.8. Программа по электрике

3.2. Клиентов и заказы переносить НЕ надо.

3.3. На новый сайт необходимо перенести\реализовать ВЕСЬ функционал с www.electrosite.ru включая основные:

3.3.1. Перекрестные директории - вывод одних и тех же категорий товаров в разных подкаталогах магазина.

3.3.2. Ajax кнопка Купить.

3.3.3. Отображение и возможность редактирования корзины не переходя на отдельную страницу

корзины. (удаления\изменение кол-ва товарных позиций) прямо из каталога.

3.3.4. Отображения начальной цены и цены со скидкой в каталоге.

3.3.5. Возможность назначать цены в админке используя разные валюты.

3.3.6. Ресайз и наложение водяных знаков.

3.3.7. Вывод в каталоге цены с округлением до руб. без копеек.

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AJAX
13 лет назад
qwertisound
Алексей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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