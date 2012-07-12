Мне нужна помощь? Мне нужен сайт про немецкую компанию предлогающую свою продукцию (строительство), предлгать на територии Украины а так же информация про продукт. Установка, применения, технические характеристики, Использование, и многое другое. Всю информацию ...
Создание сайта на 1C-Битрикс.
Необходима разработка дизайна и перенос содержимого сайта на новый сайт. Чтобы новый сайт получился "под ключ"
1.1. Перенос с сайта www.electrosite.ru будет осуществлен на новый сайт под управлением CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес»
2.1. Разработать логотип и общую стилистику сайта. Это должен быть простой дизайн.
Моноцветный. Скорее всего, с использованием красного цвета. В стиле 2,0
3. Перенос информации
3.1. На новый сайт необходимо перенести с www.electrosite.ru следующее:
3.1.1. Все товарные позиции, включая, код товара, описание, цену, полное описание, картинка.
3.1.2. Описание и картинки каталогов.
3.1.3. Структуру каталога
3.1.4. Сопутствующие товары
3.1.5. Желательно – фильтры.
3.1.6. Статичные страницы
3.1.6.1. Почему покупают у нас?
3.1.6.2. О качестве
3.1.6.3. Заказ и доставка
3.1.6.4. Контакты
3.1.6.5. Статьи по электрике
3.1.6.6. Каталоги PDF
3.1.6.7. Вопросы и ответы
3.1.6.8. Программа по электрике
3.2. Клиентов и заказы переносить НЕ надо.
3.3. На новый сайт необходимо перенести\реализовать ВЕСЬ функционал с www.electrosite.ru включая основные:
3.3.1. Перекрестные директории - вывод одних и тех же категорий товаров в разных подкаталогах магазина.
3.3.2. Ajax кнопка Купить.
3.3.3. Отображение и возможность редактирования корзины не переходя на отдельную страницу
корзины. (удаления\изменение кол-ва товарных позиций) прямо из каталога.
3.3.4. Отображения начальной цены и цены со скидкой в каталоге.
3.3.5. Возможность назначать цены в админке используя разные валюты.
3.3.6. Ресайз и наложение водяных знаков.
3.3.7. Вывод в каталоге цены с округлением до руб. без копеек.
============================================
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Привет Хотелось бы заказать создание интернет сайта аналог — http://chatroulette.com/ , с самым простым дизайном. Требования, которые бы отличали мой сайт от примера — 1 — создание собственных чат комнат ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1800
ТОЛЬКО КИЕВ!!! Необходимо создать сайт на подобии http://auto.ria.ua/ (с гораздо меньшим функционалом). Примерный дизайн есть (покажу по запросу). Нужно написать сайт + поддержка в будущем. Модули: - Каталог ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать на Joomla с новым дизайном существующий сайт: http://www.las-galeras.de/ 1. Без использования флэш. 2. Два языка (немецкий и английский) 3. Перенести (те сделать такой же) ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать простой сайт под ключ. Разделы: О компании, Услуги, Условия, Тарифы, Контакты Для реализации ищется менеджер проектов с готовой командой исполнителей (программист, дизайнер, версальщик). ...Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется нарисовать простой- строгий дизайн, разрезать в движок Joomla установить модуль магазина модуль новостей, статей. обратной связи и тд. по мелочи произвести начальную настройку всего этого на хостинге. На ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен магазин под ключ. Тема детские товары. Бюджет не большой. Сроки не затягивать.Завершен13 лет назад
- $100
Создание сайта "по типу" и по функционалу другого сайта. Подробности в ТЗЗакрыт13 лет назад
- $50
Сайт на Wordpress со стандартным шаблоном и небольшим объемом информации. Жетельно подобрать яркий и насыщенный шаблон. Очень желательно подобрать шаблон максимально похожий на отсканированный макет. Как пример можно рассмотреть: http://www.a-iris.com.ua/, но темный фон ...Завершен13 лет назад
Нужно разработать сайт интернет-магазина по продаже скачиваемого товара с биллингом и возможностью подгрузки товарных позиций на основе XML. ТЗ и дизайн есть. Сделка через СБР. ВНИМАНИЕ! Прошу писать только при наличии опыта и ...Закрыт13 лет назад