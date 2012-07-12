Привет Хотелось бы заказать создание интернет сайта аналог — http://chatroulette.com/ , с самым простым дизайном. Требования, которые бы отличали мой сайт от примера — 1 — создание собственных чат комнат ...
Сайт о компании
Мне нужна помощь? Мне нужен сайт про немецкую компанию предлогающую свою продукцию (строительство), предлгать на територии Украины а так же информация про продукт. Установка, применения, технические характеристики, Использование, и многое другое. Всю информацию я могу передавать! То что необходимо!
Заявки фрилансеров
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