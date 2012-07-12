Создать сайт. Joomla + шаблонный дизайн + SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок175 просмотров

Требуется сделать на Joomla с новым дизайном существующий сайт:

http://www.las-galeras.de/

1. Без использования флэш.

2. Два языка (немецкий и английский)

3. Перенести (те сделать такой же) существующий календарь заказов (в самом низу слева линк «internal area»)

4. Тексты в основном со старого сайта (оценить наполнение)

5. Добавится еще одна вилла (Tres Amigos) к трем старым Oli, Gato, Suenos (там где бабочки Oli, Gato, Suenos)

6. Должна быть возможность дальнейшего расширения/уменьшения (добавление дополнительной виллы или разветвления существующей виллы)

Прицепить новые элементы: Facebook Fan Seite (уже существует) , ); whats new area; Wetter (погода), etc…)

Хотят современный дизайн, что то в роде шаблона № 35103:

http://www.templatehelp.com/pr_interface.php?bgcolor=%23ffffff&cols=6&rows=4&sp=10&sadult=0&pr_code=gd2m3x73EPRdDZ08271o1tMLmCsF0w&type=0&category=0&author=0&number=35103&keyword=-egal-&price1=-egal-&price2=-egal-&extref=http%253A%2F%2Fwww.x-templates.de%2FHomepagevorlagen%2FReise-Urlaub-Templates%2Freise-urlaub-templates.html

Очень важен «личный подход» в дизайне, тк направлен лично/конкретно на людей, на конечного клиента

SEO:

Сейчас сайт находится в google в Top 5 если задать : "Las Galeras", эти показатели должны остаться и для нового сайта!!! (главная стр – такое же имя)

Joomla
13 лет назад
V1kingos
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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