Требуется сделать простой сайт под ключ. Разделы: О компании, Услуги, Условия, Тарифы, Контакты Для реализации ищется менеджер проектов с готовой командой исполнителей (программист, дизайнер, версальщик). ...
Создать сайт. Joomla + шаблонный дизайн + SEO
Требуется сделать на Joomla с новым дизайном существующий сайт:
1. Без использования флэш.
2. Два языка (немецкий и английский)
3. Перенести (те сделать такой же) существующий календарь заказов (в самом низу слева линк «internal area»)
4. Тексты в основном со старого сайта (оценить наполнение)
5. Добавится еще одна вилла (Tres Amigos) к трем старым Oli, Gato, Suenos (там где бабочки Oli, Gato, Suenos)
6. Должна быть возможность дальнейшего расширения/уменьшения (добавление дополнительной виллы или разветвления существующей виллы)
Прицепить новые элементы: Facebook Fan Seite (уже существует) , ); whats new area; Wetter (погода), etc…)
Хотят современный дизайн, что то в роде шаблона № 35103:
http://www.templatehelp.com/pr_interface.php?bgcolor=%23ffffff&cols=6&rows=4&sp=10&sadult=0&pr_code=gd2m3x73EPRdDZ08271o1tMLmCsF0w&type=0&category=0&author=0&number=35103&keyword=-egal-&price1=-egal-&price2=-egal-&extref=http%253A%2F%2Fwww.x-templates.de%2FHomepagevorlagen%2FReise-Urlaub-Templates%2Freise-urlaub-templates.html
Очень важен «личный подход» в дизайне, тк направлен лично/конкретно на людей, на конечного клиента
SEO:
Сейчас сайт находится в google в Top 5 если задать : "Las Galeras", эти показатели должны остаться и для нового сайта!!! (главная стр – такое же имя)
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