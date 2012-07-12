Сайт для видео конференций

Привет

Хотелось бы заказать создание интернет сайта аналог — http://chatroulette.com/ , с самым простым дизайном. Требования, которые бы отличали мой сайт от примера —

1 — создание собственных чат комнат

2 — перечень чат комнат которые созданы другими пользователями

3 — выбор определенных опций своей комнаты, которые бы фигурировали в перечне (например, язык общения, тема и тд).

4 — возможности включать, выключать микрофон в отдельной комнате (в каждой комнате свой чат).

5 — регистрация и админская часть для изменения глобальных сообщений (будут определенные места на сайте для сообщений)

оформление сайта, желательно, в java. если вы считаете что другой язык лучше для такого сайта, пожалуйста, поделитесь идеями.

Насколько я владею информацию, лицензию на видео сервер можно не покупать если использовать http://www.red5.org/ . На нем и нужно будет сделать сайт.