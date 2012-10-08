Сделать веб-сайт продажи инфо-продуктов

Необходимо сделать сайт аналогичный по структуре и функционалу ultrasales.ru

дизайн уже есть, его нужно разверстать и встроить в CMS + доработки по функциям, которые есть на

указанном сайте, но возможно нет в используемой исполнителем CMS.

CMS - только бесплатные с открытым кодом на PHP, но не тяжелые типа джумлы. CMS должна быть достаточно известной, легкой и русифицированной. Собственные CMS не предлагать.

Нужно сделать фактически функциональный аналог вышеуказанного сайта. Дизайн прилагается к проекту.

Вот перечень основных моментов по сайту:

1. Организация структуры навигации на сайте аналогичной сайту-примеру:

- Закладки основных разделов сверху, с возможностью ведения в админке статей по этим разделам в WYSIWYG-редакторе, с

возможностью вставки картинок и видео.

- закладки подразделов при выборе основного раздела

- возможность управления боковыми блоками (баннерами, блоком ближайших событий, свежие статьи, блок соц групп)

- возможность предоставления материалов для скачивания или переходом на указанную ссылку через форму подписки посетителя

(например: http://ultrasales.ru/bizcap.html)

2. Публикация статей как в блоге, с возможностью комментирования посетителями

3. Возможность продавать через сайт цифровые товары принимая платежи через интеграторов робокасса и единый кошелек

4. организация отдельной страницы отзывов в виде подобном этому: http://ultrasales.ru/recomendation/ , чтобы было удобно

через админку добавить отзыв и он отобразился в этом виде - картинка+имя отчество+начало отзыва и ссылка на переход к

полному отзыву

5. раздел Книги - чтобы можно было просто добавлять книгу в каталог со ссылкой на внешний ресурс (например OZON)

6. раздел статей с кнопками/счетчиками лайков соцсетей .

7. всплывающая форма подписки, которая показывается посетителю раз в заданное число минут.

Срок исполнения не более двух недель. За просрочку с исполнителя будет удерживаться неустойка.

Оплата - только безопасная сделка. Без портфолио не обращаться. Пишите только если уверены, что сделаете быстро и качественно!