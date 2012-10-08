Необходима разработка дизайна и перенос содержимого сайта на новый сайт. Чтобы новый сайт получился "под ключ" 1.1. Перенос с сайта www.electrosite.ru будет осуществлен на новый сайт под управлением CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый ...
Сделать веб-сайт продажи инфо-продуктов
Необходимо сделать сайт аналогичный по структуре и функционалу ultrasales.ru
дизайн уже есть, его нужно разверстать и встроить в CMS + доработки по функциям, которые есть на
указанном сайте, но возможно нет в используемой исполнителем CMS.
CMS - только бесплатные с открытым кодом на PHP, но не тяжелые типа джумлы. CMS должна быть достаточно известной, легкой и русифицированной. Собственные CMS не предлагать.
Нужно сделать фактически функциональный аналог вышеуказанного сайта. Дизайн прилагается к проекту.
Вот перечень основных моментов по сайту:
1. Организация структуры навигации на сайте аналогичной сайту-примеру:
- Закладки основных разделов сверху, с возможностью ведения в админке статей по этим разделам в WYSIWYG-редакторе, с
возможностью вставки картинок и видео.
- закладки подразделов при выборе основного раздела
- возможность управления боковыми блоками (баннерами, блоком ближайших событий, свежие статьи, блок соц групп)
- возможность предоставления материалов для скачивания или переходом на указанную ссылку через форму подписки посетителя
(например: http://ultrasales.ru/bizcap.html)
2. Публикация статей как в блоге, с возможностью комментирования посетителями
3. Возможность продавать через сайт цифровые товары принимая платежи через интеграторов робокасса и единый кошелек
4. организация отдельной страницы отзывов в виде подобном этому: http://ultrasales.ru/recomendation/ , чтобы было удобно
через админку добавить отзыв и он отобразился в этом виде - картинка+имя отчество+начало отзыва и ссылка на переход к
полному отзыву
5. раздел Книги - чтобы можно было просто добавлять книгу в каталог со ссылкой на внешний ресурс (например OZON)
6. раздел статей с кнопками/счетчиками лайков соцсетей .
7. всплывающая форма подписки, которая показывается посетителю раз в заданное число минут.
Срок исполнения не более двух недель. За просрочку с исполнителя будет удерживаться неустойка.
Оплата - только безопасная сделка. Без портфолио не обращаться. Пишите только если уверены, что сделаете быстро и качественно!
Выбранный исполнитель
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