Требуется сайт аналог miraduem.ru похожий по максимуму по структуре и дизайну Можно использовать любой движок Необходим просто каталог автомобилей ,где администратор сможет добавлять какие автомобили на продажу. Регистрация пользователей не ...
Сайт визитка
Всем привет.
Для молодой компании, нужен хороший сайт визитка.
Приоритет: красивый и современный дизайн, удобная CMS.
Компания занимается консалтинговыми услугами в юридической отрасли.
Предложите условия и цены, а мы уже рассмотрим.
По возможности, приложите тематические примеры работ.
Спасибо!!
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