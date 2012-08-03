Сайт визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен43 заявки330 просмотров

Всем привет.

Для молодой компании, нужен хороший сайт визитка.

Приоритет: красивый и современный дизайн, удобная CMS.

Компания занимается консалтинговыми услугами в юридической отрасли.

Предложите условия и цены, а мы уже рассмотрим.

По возможности, приложите тематические примеры работ.

Спасибо!!

13 лет назад
richweb
Антон 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$500
15 дней
Артем, спасибо!! Я очень доволен Вашей работой. Все сделано на высоком уровне. Буду рекомендовать Вас своим друзьям. Удачи!!!
Антон, и Вам спасибо! С Вами приятно работать. Обращайтесь, при необходимости.

Заявки фрилансеров

artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
13 лет назад