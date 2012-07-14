Создание сайта-каталога автомобилей, любой движок

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт30 заявок237 просмотров

Требуется сайт аналог miraduem.ru похожий по максимуму по структуре и дизайну

Можно использовать любой движок

Необходим просто каталог автомобилей ,где администратор сможет добавлять какие автомобили на продажу.

Регистрация пользователей не нужна!

Наполнение контентом не нужно!

просто аналогичный функционал, структура и дизайн

13 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров