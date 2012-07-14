Требуется создать интернет магазин под ключ + парсер к нему из сайта(ов) источников,дизайн. Россмотрю предложения и цены. Легальная тема.За деталями пишите в личку. Заранее благодарен.
Создание сайта-каталога автомобилей, любой движок
Требуется сайт аналог miraduem.ru похожий по максимуму по структуре и дизайну
Можно использовать любой движок
Необходим просто каталог автомобилей ,где администратор сможет добавлять какие автомобили на продажу.
Регистрация пользователей не нужна!
Наполнение контентом не нужно!
просто аналогичный функционал, структура и дизайн
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