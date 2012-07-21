Требуется специалист по ASP.NET для апдейта , правок работающего интернет магазина. Опыт работы на ASP.NET , подключение модулей системы оплаты, доставка. Умение работать удаленно, ответственность. Skype - ОБЕЗАТЕЛЬНО!
Нужен сайт Ателье по пошиву одежды
Нужен сайт под ключ - "Ателье по пошиву одежды". Будет 7-10 разделов в меню.
Сама менюшка примерно как здесь - http://www.allure-studio.ru/ - а сам сайт должен быть светлым и без изысков, например как здесь - http://sumire-dress.ru/ . Обязательно должен быть небольшой магазин.
Жду Ваших предложений. Цена, сроки и какой примерно будет движок.
Админ-панель должна быть не сложная и понятная.
Выбранный исполнитель
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