Нужен сайт Ателье по пошиву одежды

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Завершен27 заявок268 просмотров

Нужен сайт под ключ - "Ателье по пошиву одежды". Будет 7-10 разделов в меню.

Сама менюшка примерно как здесь - http://www.allure-studio.ru/ - а сам сайт должен быть светлым и без изысков, например как здесь - http://sumire-dress.ru/ . Обязательно должен быть небольшой магазин.

Жду Ваших предложений. Цена, сроки и какой примерно будет движок.

Админ-панель должна быть не сложная и понятная.

13 лет назад
murzza
Антон 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

webberit
Игорь 
63 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$120
2 дня
Работа выполнена. Ответственный и грамотный человек. Буду делать заказы еще и посоветую знакомым.
Приятно работать! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

webberit
Игорь 
63 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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