Нужен сайт Ателье по пошиву одежды

Нужен сайт под ключ - "Ателье по пошиву одежды". Будет 7-10 разделов в меню.

Сама менюшка примерно как здесь - http://www.allure-studio.ru/ - а сам сайт должен быть светлым и без изысков, например как здесь - http://sumire-dress.ru/ . Обязательно должен быть небольшой магазин.

Жду Ваших предложений. Цена, сроки и какой примерно будет движок.

Админ-панель должна быть не сложная и понятная.