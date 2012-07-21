Опыт работ более 15 лет:
- html, php, css, MySQL, java, flash-технологии
- Photoshop, Illustrator, CorelDraw, PhotoImpact
- проектирование, разработка, верстка, наполнение, администрирование сайтов, порталов
- монетизация, электронная коммерция
- работа с CMS - joomla, world press, hostCMS, bitrix, instant, joostina, netcat, dle и др.
- быстрый и качественный разбор "чужого" кода
- локализация английских, немецких шаблонов, компонент, модулей для Joomla, WordPress и др.
Внесу креативные предложения и дополнения в Ваши проекты.
Ответственный, аккуратный, коммуникабельный. Аналитические способности.
Есть опыт участия в больших интернет-проектах.
Высокая работоспособность - 10-14 часов.
Выполняю большие объемы работ.
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена. Ответственный и грамотный человек. Буду делать заказы еще и посоветую знакомым.
Ответный отзыв
Приятно работать! Рекомендую.
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1 отзыв
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