webberit

Игорь webberit

 
61 годУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Опыт работ более 15 лет:

- html, php, css, MySQL, java, flash-технологии

- Photoshop, Illustrator, CorelDraw, PhotoImpact

- проектирование, разработка, верстка, наполнение, администрирование сайтов, порталов

- монетизация, электронная коммерция

- работа с CMS - joomla, world press, hostCMS, bitrix, instant, joostina, netcat, dle и др.

- быстрый и качественный разбор "чужого" кода

- локализация английских, немецких шаблонов, компонент, модулей для Joomla, WordPress и др.

Внесу креативные предложения и дополнения в Ваши проекты.

Ответственный, аккуратный, коммуникабельный. Аналитические способности.

Есть опыт участия в больших интернет-проектах.

Высокая работоспособность - 10-14 часов.

Выполняю большие объемы работ.

PHPWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaБитриксFlashJavaDLECorelDRAWIllustratorNetCatPhotoshop
Отзывы заказчиков
murzza
Антон 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Нужен сайт Ателье по пошиву одежды
Работа выполнена. Ответственный и грамотный человек. Буду делать заказы еще и посоветую знакомым.
Приятно работать! Рекомендую.
Ответный отзыв
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