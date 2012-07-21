murzza

Антон murzza

 
48 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать форму и админку

    Сайт в системе ShopCMS. Есть форма - forma.jpg. Надо подключить загрузку изображений "Загрузить фото" к БД. Есть модуль в Админке - modul.jpg. Надо вставить поле загрузки изображений и тоже подключить к БД. Сам модуль уже стоит, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник для web-мастера

    Для создания сайтов разных тематик на различных движках требуется помощник. Удаленная работа для 1-2 молодых людей (парень или девушка), желающих повышать свой профессиональный уровень, нарабатывать навыки (и возможно портфолио), выполняя реальные задания по созданию интернет-ресурсов на ...

    WordPressJoomlaБитриксDLE
    Прочее19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сайт Ателье по пошиву одежды

    Нужен сайт под ключ - "Ателье по пошиву одежды". Будет 7-10 разделов в меню. Сама менюшка примерно как здесь - http://www.allure-studio.ru/ - а сам сайт должен быть светлым и без изысков, например как здесь - http://sumire-dress.ru/ ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
webberit
Игорь 
61 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Нужен сайт Ателье по пошиву одежды
Приятно работать! Рекомендую.
Работа выполнена. Ответственный и грамотный человек. Буду делать заказы еще и посоветую знакомым.
Ответный отзыв