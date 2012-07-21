Нужен сайт под ключ - "Ателье по пошиву одежды". Будет 7-10 разделов в меню. Сама менюшка примерно как здесь - http://www.allure-studio.ru/ - а сам сайт должен быть светлым и без изысков, например как здесь - http://sumire-dress.ru/ ...