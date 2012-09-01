Создание интернет-магазинов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок315 просмотров

Требуются люди со свободным временем и с начальным знанием HTML. Способные установить CMS на хост и добавить товар через редактор движка.

Необходимо потоковое создавать интернет магазинов на Virtuemart (Joomla),VamShop,PrestaShop, ShopCMS,PhpShop,HostCMS c минимальным изменением дизайна от шаблонного и добавлением товара ( не меннее 2000 позиций) со сторонних интернет ресурсов по задаваемой тематики интернет магазина.

Цена указана за создание одного интернет магазина. Объем неограничены. Оплата по факту.

HTMLJoomlaPrestaShop
13 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$50
7 дней
Очень ответственный исполнитель. хороший специалист. всем очень доволен
Отличный заказчик, приятный человек. Четко объяснил задачу. Сразу оплатил.
i3ass
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
13 лет назад
$50
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
i3ass
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
13 лет назад

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