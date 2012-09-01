Нужно разработать туристический портал. ТЗ в файле. Русский язык интерфейса. Разработчик с Украины+возможен договор.
Создание интернет-магазинов
Требуются люди со свободным временем и с начальным знанием HTML. Способные установить CMS на хост и добавить товар через редактор движка.
Необходимо потоковое создавать интернет магазинов на Virtuemart (Joomla),VamShop,PrestaShop, ShopCMS,PhpShop,HostCMS c минимальным изменением дизайна от шаблонного и добавлением товара ( не меннее 2000 позиций) со сторонних интернет ресурсов по задаваемой тематики интернет магазина.
Цена указана за создание одного интернет магазина. Объем неограничены. Оплата по факту.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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