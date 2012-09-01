Создание интернет-магазинов

Требуются люди со свободным временем и с начальным знанием HTML. Способные установить CMS на хост и добавить товар через редактор движка.

Необходимо потоковое создавать интернет магазинов на Virtuemart (Joomla),VamShop,PrestaShop, ShopCMS,PhpShop,HostCMS c минимальным изменением дизайна от шаблонного и добавлением товара ( не меннее 2000 позиций) со сторонних интернет ресурсов по задаваемой тематики интернет магазина.

Цена указана за создание одного интернет магазина. Объем неограничены. Оплата по факту.