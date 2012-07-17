Сайт игровой тематики

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок195 просмотров

Здравствуйте, нужно создать сайт на тему игры "Minecraft", присылайте ваши цены и сроки. ТЗ предоставлю исполнителю.

13 лет назад
kevlampij
Олег 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

is-dev
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$250
3 дня
Игнатий предоставил свои готовые наработки и внедрил в наш проект, благодаря чему мы получили готовый сайт с интегрированным сервером и личным кабинетом в кратчайшие сроки. Работу оцениваю на 10+ баллов, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

is-dev
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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