Шаблон для Joomla+Viruemart

Здравствуйте!

Нужен красивый дизайн + верстка шаблона для сайт Joomla Virtuemart (Сантехника)

Нужно разработать все страницы в едином стиле, регистрация, оформление заказа, вывод товара. и т.д

Это только в общем, все подробно в ТЗ + переписка

Работаем по предоплате, оплату произведем как вам удобнее, Webmoney или по счету…

ВАЖНО: Указывайте пожалуйста Вашу цену и сроки!