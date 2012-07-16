Шаблон для Joomla+Viruemart

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок166 просмотров

Здравствуйте!

Нужен красивый дизайн + верстка шаблона для сайт Joomla Virtuemart (Сантехника)

Нужно разработать все страницы в едином стиле, регистрация, оформление заказа, вывод товара. и т.д

Это только в общем, все подробно в ТЗ + переписка

Работаем по предоплате, оплату произведем как вам удобнее, Webmoney или по счету…

ВАЖНО: Указывайте пожалуйста Вашу цену и сроки!

Joomla
13 лет назад
cinemarx
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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