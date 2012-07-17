Необходим ресурс по поиску работы. Как пример по функционалу и архитектуре - http://labourex.ru

Сайт должен быть оптимизирован под SEO продвижение, быть легко модерируемым.

ТЗ и дополнение к нему после утверждения вашего предложения.

От вас портфолио, сроки и стоимость выполнения, а также предложения по поддержке ресурса и его гарантийному обслуживанию. Выбор платформы для написания должен быть обязательно аргументирован.

P.S. Ресурс громко сказано. Сайт по поиску работы, который должен адекватно функционировать при возможных улучшающих дополнениях к приведенному выше примеру (возможные интеграции API компонентов, как-то прием платежей от агрегаторов типа On-Pay (http://onpay.ru), отправка СМС сообщений (http://www.sms4b.ru) и т.д.