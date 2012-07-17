Сайт по поиску работы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок188 просмотров

Необходим ресурс по поиску работы. Как пример по функционалу и архитектуре - http://labourex.ru

Сайт должен быть оптимизирован под SEO продвижение, быть легко модерируемым.

ТЗ и дополнение к нему после утверждения вашего предложения.

От вас портфолио, сроки и стоимость выполнения, а также предложения по поддержке ресурса и его гарантийному обслуживанию. Выбор платформы для написания должен быть обязательно аргументирован.

P.S. Ресурс громко сказано. Сайт по поиску работы, который должен адекватно функционировать при возможных улучшающих дополнениях к приведенному выше примеру (возможные интеграции API компонентов, как-то прием платежей от агрегаторов типа On-Pay (http://onpay.ru), отправка СМС сообщений (http://www.sms4b.ru) и т.д.

13 лет назад
1VIZITKA
Дмитрий 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Портал

    $1000

    Нужно разработать туристический портал. ТЗ в файле. Русский язык интерфейса. Разработчик с Украины+возможен договор.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется разработка сайта-визитки

    Требуется разработка сайта визитки со следующими модулями: Калькулятор шкафов, подбор цвета кухни, распродажа товара. ТЗ не сформировано и вся работа будет обсыждаться по скайпу с выбраным испольнителем. Основная верстка страниц есть. Оплата по факту

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для видео конференций

    $700

    Привет Хотелось бы заказать создание интернет сайта аналог — http://chatroulette.com/ , можно без дизайна. Требования, которые бы отличали мой сайт от примера — 1 — создание собственных чат комнат ...

    Java
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для Joomla+Viruemart

    $1500

    Здравствуйте! Нужен красивый дизайн + верстка шаблона для сайт Joomla Virtuemart (Сантехника) Нужно разработать все страницы в едином стиле, регистрация, оформление заказа, вывод товара. и т.д Это ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на shop0s

    $1600

    Т.З. реализовать на движке shopos — cаит по функциальности как mvideo.ru -создание веб шаблона + верстка. -написание плагинов. -cоздание флеш баннеров. требуется человек которыи сможет это ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазинов

    $100

    Требуются люди со свободным временем и с начальным знанием HTML. Способные установить CMS на хост и добавить товар через редактор движка. Необходимо потоковое создавать интернет магазинов на Virtuemart (Joomla),VamShop,PrestaShop, ShopCMS,PhpShop,HostCMS c минимальным изменением ...

    HTMLJoomlaPrestaShop
    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Внутрикорпоративный портал

    $100

    Требуется создать внутрикорпоративный портал на базе движка DLE. Портал будет использоваться ТОЛЬКО для публикации текстовых документов компании для обучения сотрудников. Сайт должен быть закрыт от индексации целиком, а также вся информация должна быть ...

    DLE
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт визитка

    Всем привет. Для молодой компании, нужен хороший сайт визитка. Приоритет: красивый и современный дизайн, удобная CMS. Компания занимается консалтинговыми услугами в юридической отрасли. Предложите условия и цены, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад