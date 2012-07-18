Сайт объявлений

Техническое задание на разработку сайта.

Существует сайт, на нем есть бегущая строка.

Желающие разместить там свое объявление должны обратиться к сайту, который мы с вами должны сделать.

Сайт управляемый на JOOMIA

Вверху пара абзацев текста, с описанием для чего нужен этот сайт и как разместить свое объявление на выбранном сайте.

Чтобы разместить объявление клиент должен:

Сообщить модератору (посредством формы) текст своего объявления.

Выбрать количество дней показа своего объявления (для удобства на страничке должен быть календарь для выбора диапазона показа, дата начала и дата окончания)

Если текст объявления корректен (принимается модератором) и есть место на доске объявления (одновременно на доске не может находиться более 10-20 объявлений) , клиент оплачивает указанную ему сумму.

После оплаты модератор размещает его объявление на сайте.

Выбрав указанный день на календаре клиент может увидеть табличку из 10-20 строк в которой отображаются те объявления которые будут транслироваться в указанный день. Ели в табличке имеются пустые строки, значит клиент может подать свое объявление. Если нет, модератор не примет его объявление на этот день.

Таблички на каждый день заполняются не автоматически, а модератором.

Возможность просмотра и размещение объявлений на месяц вперед.

Связь с клиентом по указанному им телефону контакта или электронке.