Сайт объявлений

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок176 просмотров

Техническое задание на разработку сайта.

Существует сайт, на нем есть бегущая строка.

Желающие разместить там свое объявление должны обратиться к сайту, который мы с вами должны сделать.

Сайт управляемый на JOOMIA

Вверху пара абзацев текста, с описанием для чего нужен этот сайт и как разместить свое объявление на выбранном сайте.

Чтобы разместить объявление клиент должен:

Сообщить модератору (посредством формы) текст своего объявления.

Выбрать количество дней показа своего объявления (для удобства на страничке должен быть календарь для выбора диапазона показа, дата начала и дата окончания)

Если текст объявления корректен (принимается модератором) и есть место на доске объявления (одновременно на доске не может находиться более 10-20 объявлений) , клиент оплачивает указанную ему сумму.

После оплаты модератор размещает его объявление на сайте.

Выбрав указанный день на календаре клиент может увидеть табличку из 10-20 строк в которой отображаются те объявления которые будут транслироваться в указанный день. Ели в табличке имеются пустые строки, значит клиент может подать свое объявление. Если нет, модератор не примет его объявление на этот день.

Таблички на каждый день заполняются не автоматически, а модератором.

Возможность просмотра и размещение объявлений на месяц вперед.

Связь с клиентом по указанному им телефону контакта или электронке.

13 лет назад
Nicklancer
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание mp3 CMS (Livestreet - опционально)

    $1000

    Требуется создать движок для mp3 сайта по типу muzofon.com Кроме имющиххся функций нужно будет создать плейлисты, мобильную версию. Поиск на sphinx Подробности в ЛС Работаю только через СБС без предоплаты. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cайт-визитка

    $500

    Создание сайта визитка на тему "Колодцы" "Копка колодцев" vkolodce.ru пример сайта визитки Бюджет 10.000 рублей

    Сайты «под ключ»50 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-визитка. Срочно.

    $30

    Нужен одностраничный сайт-визитка для компании. На основе шаблона. Язык — английский. Скорость выполнения - критична, чем быстрее - тем лучше.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт турфирмы

    Добрый день. На данный момент существует несколько сайтов, работающих на самописной cms: detispb.ru, otpusk.spb.ru, vokrug-sveta.ru. На данный момент суммарный трафик 3-5 тыс. уникальных посетителей (10 – 20 тыс. страниц) в сутки. Рассматриваются ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт по поиску работы

    Необходим ресурс по поиску работы. Как пример по функционалу и архитектуре - http://labourex.ru Сайт должен быть оптимизирован под SEO продвижение, быть легко модерируемым. ТЗ и дополнение к нему после утверждения вашего ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для видео конференций

    $700

    Привет Хотелось бы заказать создание интернет сайта аналог — http://chatroulette.com/ , можно без дизайна. Требования, которые бы отличали мой сайт от примера — 1 — создание собственных чат комнат ...

    Java
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для Joomla+Viruemart

    $1500

    Здравствуйте! Нужен красивый дизайн + верстка шаблона для сайт Joomla Virtuemart (Сантехника) Нужно разработать все страницы в едином стиле, регистрация, оформление заказа, вывод товара. и т.д Это ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на shop0s

    $1600

    Т.З. реализовать на движке shopos — cаит по функциальности как mvideo.ru -создание веб шаблона + верстка. -написание плагинов. -cоздание флеш баннеров. требуется человек которыи сможет это ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад