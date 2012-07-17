Сайт турфирмы

Добрый день.

На данный момент существует несколько сайтов, работающих на самописной cms: detispb.ru, otpusk.spb.ru, vokrug-sveta.ru.

На данный момент суммарный трафик 3-5 тыс. уникальных посетителей (10 – 20 тыс. страниц) в сутки. Рассматриваются cms: UMI.CMS, NETCAT, Битрикс.

Дизайн разработан (во вложении). Есть небольшие дополнения (к примеру, форма бронирования тура должны располагаться на каждой странице с описанием объекта справа) , которые будут обсуждаться с выбранным исполнителем.

Требуется:

1. Помощь в выборе cms. Выбранная система должна, без дополнительного вмешательства с нашей стороны, работать без существенного замедления скорости, при кол-ве посетителей 10 тыс. уникальных посетителей в сутки.

2. Перенос контента и функционала с вышеупомянутых сайтов на один.

3. Разработать систему поиска (текстовый поиск и поиск по параметрам).

4. Перенести самописные модули «фотогалерея» и «отзывы».

5. Т. к. объекты отдыха присылаю цены в различных форматах (см. вложение), необходимо разработать универсальную автоматизированную систему редактирование цен.

Рассматриваются только предложения из СПб или Ленобласти. Обязательно личное присутствие в нашем офисе (частоту и порядок отчетности определяется при подписании договора).

Присылайте ориентировочный бюджет и сроки.

На вопросы готов ответить ежедневно по будням с 15:00 до 19:00 по тел. 935-1О – семьдесят пять.

Алексей.