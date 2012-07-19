Требуется разработка сайта визитки со следующими модулями: Калькулятор шкафов, подбор цвета кухни, распродажа товара. ТЗ не сформировано и вся работа будет обсыждаться по скайпу с выбраным испольнителем. Основная верстка страниц есть. Оплата по факту
Приватный проект для Крецу Евгения
Выбранный исполнитель
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