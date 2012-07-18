Создание аналога сайта (mapia.ua) на Drupal.
Построение интернет-сайта
Построение нестандартного модульного сайта. Предполагается дальнейшие масштабирование проекта и высокая нагрузка сайта. Проект долгосрочный. Плюс интеграция GDS систем , платежных инструментов, сопряжение вербального поведение 3d персонажей на сайте с диалогом чата.
Обязательные требования:
- создание 3d анимаций, 3d персонажей;
- опыт работы с CMS и бухгалтерскими модулями.
- создание чата и чат-бота;
- построение API .
- опыт построения функционала коммуникаций социальных сетей.
- коммуникабельность разработчика, всегда на связи.
Заявки фрилансеров
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