Необходимо доработать сайт. ( ТЗ изменилось ! ) Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом. Скорее всего, нужно будет также исправление дизайна. ТЗ во ...
Создание сайтов на системе Joomla либо Wordpress
Создание сайтов на системе Joomla либо Wordpress различных тематик с простым шаблонным дизайном. Предпологаемое количество сайтов 5-7 в месяц. Цена за ОДИН САЙТ 3000 рублей. Если есть готовые сайты которые Вы готовы продать за эту стоимость - мы рассмотреть предложения.
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходим сайт для транспортной компании, буквально пара страниц, на простом, понятном (не рукописном) движке, ничего супер-пупер не надо, простой красивый сайт...стиль и детали обсудим...с предложениями высылайте портфолиоСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать оооочень красивый и качественный магаз, по продаже сантехники и сопутствующих товаров. Обязательно использовать распространенную и качественную ЦМС с приличным функционалом, удобством и потенциалом. Никаких Джумл и прочей дребедени!!! Обязательные требования: ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача создать форум для общения для примера http://www.audi-club.ru/forum/Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно сделать сайт японского Суши ресторана.Работа для знающих людей, с адекватными ценами,и надежной оплатой. Аналог http://www.tanuki.ru/ но без корзины и возможности заказа с сайта ( просто как каталог ) Дизайн посерьезнее - свои ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет! Мне нужен отдельностоящий персонализированный блог. Блог должен иметь следующие возможности: - смена фона, как в "Твиттере"; - управление контентом через cms, а именно текст, фото, видео (из YOU TUBE); ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую, необходимо натянуть готовую верстку на WHMCS. фз в аттаче. оплата вебманямиСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
Построение нестандартного модульного сайта. Предполагается дальнейшие масштабирование проекта и высокая нагрузка сайта. Проект долгосрочный. Плюс интеграция GDS систем , платежных инструментов, сопряжение вербального поведение 3d персонажей на сайте с диалогом чата. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Добрый день! Я гид-переводчик, и мне нужен сайт, с помощью которого будущие туристы смогут посмотреть, какие экскурсии и туры я предлагаю и отправить мне заявку на определенное число (без предоплаты). Каждое предложение ...Сайты «под ключ»51 заявкаЗакрыт13 лет назад
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Требуется: 1) Создать шаблон для JOOMLA из предоставленного макета. 2) После создания шаблона требуется применить его на сайт (при этом обеспечить кроссбраузерность и валидность кода). 3) Подключить ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад