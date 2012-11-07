Сайт транспортной компании

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Завершен40 заявок238 просмотров

Необходим сайт для транспортной компании, буквально пара страниц, на простом, понятном (не рукописном) движке, ничего супер-пупер не надо, простой красивый сайт...стиль и детали обсудим...с предложениями высылайте портфолио

13 лет назад
Iliusik
Илья 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$200
7 дней
Вячеслав и его команда профессионалы своего дела. сделали красивый сайт раньше сроков, рекомендую!
Приятно было поработать с Ильей. Буду рад сотрудничать по новым проектам!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад

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