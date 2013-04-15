Здравствуйте! Нужны работники по редактировании текстов Интернет-тематики (сео оптимизация, развитие сайта, интернет) Тексты сложные — переводы на русский с английского, нужна редактура (чтобы они были читабельны, уникальность впринципе уже есть) ...
Расшифровка аудио
Файл - 60 минут, несколько говорящих без идентификации. Выберу 4 исполнителей. Оплата - 20 рублей/1800 знаков qiwi. Только с опытом расшифровок. При качественном исполнении постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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