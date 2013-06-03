Исполнители для редактирования текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен27 заявок594 просмотра

Здравствуйте!

Нужны работники по редактировании текстов Интернет-тематики (сео оптимизация, развитие сайта, интернет)

Тексты сложные — переводы на русский с английского, нужна редактура (чтобы они были читабельны, уникальность впринципе уже есть)

1 заказ — 15 статей разного объема (вы должны сокротить каждую из этих статей до 2000–2500зн.) — 200р

Количество заказов на данную тему небольшое, но позже будут больше заказов и на разную тематику. Т. е., я отправляю Вам статьи, Вы их корретируете, я проверяю, оплачиваю (если все в порядке) и высылаю следующий заказ.

Пишите приблизительный срок исполнения заказа(15 статей)

12 лет назад
JustPositive
Инна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

server71
Тамила 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
3 дня
Хороший работник

Заявки фрилансеров

server71
Тамила 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Набор текста из аудио

    Нужно набрать текст из аудио, интервью, качество звука хорошее. Сразу пишите стоимость за минуту, будет ли нужен корректор. Заказ хочу сделать сейчас, но будет требоваться периодически тоже.

    Редактирование и Корректура40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расшифровка аудио

    Есть на расшифровку аудио часов 15-20. Нужны исполнители. Запись — тематика психология, диалог 2-х людей. Пишите цену за минуту и срок за какой сделаете файл в 60 минут. Ориентируюсь ...

    Редактирование и Корректура12 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад

  • Корректировка текста по гидравлике

    Во вложении текст по теме гидравлика или около того. Это работа для человека, который разбирается в теме. Некоторые предложения написаны не вполне ясно - надо их поправить так, чтоб был не ...

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется журналист-интервьюер (медицина)

    Требуется автор для подготовки материалов в форме небольшого "круглого стола" по следующей схеме (вся работа удаленная, исключительно в онлайн-режиме): 1. Получаем тему и вопросы к специалистам – в основном 1 вопрос на ...

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполние таблицы в экселе

    $50

    Требуется 1-2 человека для заполнения таблицы в экселе по образцу. Дается список с названиями интернет-магазинов. Необходимо для каждого магазина собрать данные: адрес сайта/мейл/телефон/специализацию магазина. И внести это в таблицу. Нагрузка 100-150 магазинов ...

    Редактирование и Корректура2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать mind map карту

    Сделать майнд мэп карту по представленному видеотренингу (будет отправлен выбранному исполнителю). Из видео нужно сделать 2 карты: 1. Выступление первого спикера Андрея ( с 1 по 9 минуту) 2. Выступление ...

    Редактирование и Корректуранет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер для сайта

    Редактирование цен, фотографий, описаний, условий бронирования, ... Пример http://eastbooking.ua/hotel/zolotoy_delfin Нужно иметь возможность звонить по Украине на мобильные Исполнители только с Украины Киевстар ...

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Набор текста со сканов страниц

    $1000

    Добрый День! Уважаемые Отличники Скоростного набора текста! (ручной набор — не обязателен! Нужно использовать программы! Ваше, здесь только ВРЕМЯ, которого у меня нет!) Требуется набрать на Английском языке тексты со скан ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исполнитель для размещения отзывов на площадках

    Исполнитель для размещения отзывов на площадках Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25–50 слов). ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад