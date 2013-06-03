Исполнители для редактирования текстов

Здравствуйте!

Нужны работники по редактировании текстов Интернет-тематики (сео оптимизация, развитие сайта, интернет)

Тексты сложные — переводы на русский с английского, нужна редактура (чтобы они были читабельны, уникальность впринципе уже есть)

1 заказ — 15 статей разного объема (вы должны сокротить каждую из этих статей до 2000–2500зн.) — 200р

Количество заказов на данную тему небольшое, но позже будут больше заказов и на разную тематику. Т. е., я отправляю Вам статьи, Вы их корретируете, я проверяю, оплачиваю (если все в порядке) и высылаю следующий заказ.

Пишите приблизительный срок исполнения заказа(15 статей)