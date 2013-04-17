Отекстовка аудио

есть 5 аудио-файлов, суммарное время около 1,5 часа. 1 голос.

надо сделать отекстовку всех, отдавать поэтапно - в порядке приоритетов.

качество одного из файлов не очень хорошее, к нему не сильно строгие требования (чего не слышно - мучатся не надо, просто пропускать), остальные файлы - слышно отлично.

первый файл (18 минут) очень надо к середине завтрашнего дня, остальные - на воскресенье

плачу 10 баксов за всю работу

Марина