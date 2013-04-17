Здравствуйте! Нужны работники по редактировании текстов Интернет-тематики (сео оптимизация, развитие сайта, интернет) Тексты сложные — переводы на русский с английского, нужна редактура (чтобы они были читабельны, уникальность впринципе уже есть) ...
Отекстовка аудио
есть 5 аудио-файлов, суммарное время около 1,5 часа. 1 голос.
надо сделать отекстовку всех, отдавать поэтапно - в порядке приоритетов.
качество одного из файлов не очень хорошее, к нему не сильно строгие требования (чего не слышно - мучатся не надо, просто пропускать), остальные файлы - слышно отлично.
первый файл (18 минут) очень надо к середине завтрашнего дня, остальные - на воскресенье
плачу 10 баксов за всю работу
Марина
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