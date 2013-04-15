Здравствуйте! Нужны работники по редактировании текстов Интернет-тематики (сео оптимизация, развитие сайта, интернет) Тексты сложные — переводы на русский с английского, нужна редактура (чтобы они были читабельны, уникальность впринципе уже есть) ...
Проверить и исправить оформление текста
присылайте стоимость проверки и исправлений за 1 работу на почту s @ txtc.ru (пробелы уберите)
задание:
есть несколько текстов в ворде с оформлением.
дипломы, на 80-90 страниц.
есть требования по оформлению.
нужно проверить оформление по требованиям найти несоответствия и исправить.
если вопросов по оформлению после первой проверки-корректировки не возникнет к тексту-получите бонус.
если вопросы возникнут-потребуется еще править, пока по оформлению не будет вопросов.
пример исправлений:
1. Не правильная нумерация страниц. Как я понял номера страниц должны начинаться с 6 листа.
2. Поля должны иметь отступ справа 1 см. с остальных сторон по 2 см. По факту справа 1 см. сверху 2 см. слева 2 см. снизу порядка 4 см. На странице 5 рамка должна иметь отступ 1 см.
3. Ненужный перенос с 4 на 5 страницу.
4. В содержании после цифр не должно быть точек.
5. Слово «Содержание» должно быть по центру.
6. Не указан перечень графического материала.
7. Стр. 2 «Содержание» не верный отступ. «Съехал» пункт 3.2
8. «Список использованной литературы» заменить на «список использованных источников».
9. Стр. 9. Подпись к рисунку объединена с текстом.
10. В работе пропущены пробелы (пример стр. 13 пункт 4: «4.Метод парных», стр. 20 в самом низу: «1.Коэффицент»)
11. Стр. 53-54 неправильный перенос страницы.
12. Формула на стр. 59 должна быть по центру.
13. Стр. 64 «Эт=47,06 тыс. руб. Э=195%» - сказали поменять рубли с процентами. Проверьте пожалуйста.
14. Приложении «А» Неверная нумерация в содержании.
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