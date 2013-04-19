Расшифровка аудиозаписей интервью в текстовый файл

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт18 заявок445 просмотров

Имеется пять аудиозаписей. Их содержание - интервью. То есть диалоги двух людей. Необходимо эти диалоги перевести в текстовый формат в файл Word.

12 лет назад
a-krymskiy
Александр 
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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