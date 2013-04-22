Расшифровка

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен14 заявок333 просмотра

Здравствуйте!

Требуется 1-2 человека для расшифровки аудио-интервью. Необходима дословная транскрибация, со всеми оговорками и "корявостями" речи.

Указывайте ваши:

1) цены,

2) скорость работы,

3) в какое время суток работаете,

4) контакты.

Спасибо.

12 лет назад
Vizara
Марина 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранные исполнители

yullia-yullia
Юлия 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$8
2 дня
Юлия выполняла для меня расшифровку интервью. Сотрудничество я очень довольна, рекомендую ёё как ответственного и грамотного исполнителя.
LoraFleurrouge
Лариса 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Лариса очень грамотно и тщательно сделала дословную расшифровку интервью. Работа на 5+
Работать с Мариной легко и приятно: четкое ТЗ, моментальная оплата, вежливость и корректность. Рекомендую ее, как добросовестного заказчика.
front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$8
1 день
Александр отличный исполнитель - ответственный, грамотный, пунктуальный. Он на "отлично" выполнил достаточно сложную подробную расшифровку аудио записи.
Большое спасибо Марине за отличное задание. Работа была проверена быстро, оплата перечислена без промедления. С Мариной приятно работать! Желаю успехов! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

yullia-yullia
Юлия 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
LoraFleurrouge
Лариса 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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