Здравствуйте! Нужны работники по редактировании текстов Интернет-тематики (сео оптимизация, развитие сайта, интернет) Тексты сложные — переводы на русский с английского, нужна редактура (чтобы они были читабельны, уникальность впринципе уже есть) ...
Расшифровка
Здравствуйте!
Требуется 1-2 человека для расшифровки аудио-интервью. Необходима дословная транскрибация, со всеми оговорками и "корявостями" речи.
Указывайте ваши:
1) цены,
2) скорость работы,
3) в какое время суток работаете,
4) контакты.
Спасибо.
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