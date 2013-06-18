Перевод аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок250 просмотров

Необходимо перевести аудиозапись лекции в текстовой формат.

ВАЖНО: оплата ТОЛЬКО через YANDEX DENGI - БЕЗ ВАРИАНТОВ.

12 лет назад
pmlight
Михаил 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена отлично. Хороший исполнитель.
Очень терпеливый и пунктуальный в оплате заказчик! Спасибо за работу и понимание )))

Заявки фрилансеров

spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад