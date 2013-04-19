Обработка семантического ядра (ключевых фраз)

Все начальные фразы предоставим, далее автоматом, программу тоже предоставим, кнопочки нажимать и дожидаться результатов. В итоге получится список из десятков тысяч ключевиков. Далее программа собирает группы и эти группы нужно все просмотреть и разгруппировать, будет несколько тысяч групп. Часть групп будет к удалению, также быстро в программу их и автоматом все лишнее удалится. Далее отсев по статистическим данным, по сути полуавтомат.

Далее excel уже. Простановка групп также автоматом, главное сортировку групп правильно сделать. Далее на основе этих группировок и статистики разбиение на мелкие группы по 5-10 фраз в каждой, ну и тут-же ручное удаление лишних фраз, что группами не удалилось. Работы на пару дней максимум.

Если сработаемся, то будет много таких заданий.