simatik

Олег Кондаков simatik

 
32 годаУкраина/Каменское
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Уверенное знание:

- Языков программирования: С#, Delphi, PHP, Abap, VBA;

-СУБД: Firebird, MSSQL;

PHPDelphiVBAFirebird
Отзывы заказчиков
mnemonix
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Система опроса клиента
Олег, очень исполнительный, задачу понимает налету, идет на встречу во многих вопросах. Буду дальше сотрудничать.
Порядочный и адекватный в общении заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв