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Олег Кондаков
simatik
simatik
32 года
Украина
/
Каменское
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Уверенное знание:
- Языков программирования: С#, Delphi, PHP, Abap, VBA;
-СУБД: Firebird, MSSQL;
PHP
Delphi
VBA
Firebird
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей Коптяев
mnemonix
40 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
$25
10 баллов
6 лет назад
Система опроса клиента
Олег, очень исполнительный, задачу понимает налету, идет на встречу во многих вопросах. Буду дальше сотрудничать.
Порядочный и адекватный в общении заказчик. Рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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