Написать небольшую программу на Ассемблере masm32

необходима программа среда разработки vb.net vs2010+ программа состоит из диалогового окна с 7 кнопками, текстовым полем ввода и списком. программа должна 1. по кнопке открывать Internet explorer 10-11 в обычном режиме (кнопка 1) 2. по кнопке открывать ie в ...
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Во введенной строке символы, следующие за заданным символом, переписать в обратном направлении. Результат вывести.
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