Утилита по обработке .gpx файлов

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Необходимо создать небольшую программу на любом языке программирования, которая вносит небольшие изменения в файлы формата gpx. Файлы данного формата являются текстовыми и имеют Xml структуру. Задача состоит в том, чтобы менять содержимое тегa , прибавляя к значению этого тега 4 часа. На входе имеем каталог c файлами .gpx. По Нажатию кнопки происходит групповая обработка файлов.

10 лет назад
prodsrv
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
TopCoders
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
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