Утилита по обработке .gpx файлов

Необходима программа, которая бы на основании вводимых данных генерировала изображение Jpg, gif, pdf и т.д. не столь важно какое. Программа должны быть декстопная, и запускать на компьютере без дополнительных сред и оболочек. Необходимые для ввода поля: Имя Задача Загрузка ...