Создание скрипта на базе iMacros

$50
Прикладное ПОЗавершен2 заявки192 просмотра
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Существует скрипт написанный iMacros. Его задача переводить средства с одного электронного кошелька на другой. Нужно доработать скрипт чтобы данные о сумме и кошельке на который поступают средства тянулись из .csv файла. Так же в случае ошибке скрипт должен формировать отчет.

10 лет назад
xuggin
Павел 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
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