Создание скрипта на базе iMacros

Существует скрипт написанный iMacros. Его задача переводить средства с одного электронного кошелька на другой. Нужно доработать скрипт чтобы данные о сумме и кошельке на который поступают средства тянулись из .csv файла. Так же в случае ошибке скрипт должен формировать отчет.