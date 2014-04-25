Разработка онлайн-диктофона

Сайту проекта "5775" (http://5775record.com) - запись самой длинной в мире песни - необходимо разработать онлайн-диктофон, совмещенный с караоке.

Цель нашего проекта - записать голоса 5775 человек по всему миру, и диктофон необходим для максимального упрощения задачи.

Запись должна умещаться в три-четыре клика в полном онлайн режиме.

Первый клик - включается караоке-ролик, после прослушивания песни и репетиции участник проекта нажимает кнопку записи - снова запускается ролик, но одновременно идет запись с микрофона компьютера, при нажатии "стоп" участнику предоставляется возможность прослушать свою запись, и если он удовлетворен, то может нажать кнопку "отправить" - тут появляется форма, где он может оставить свои ФИО и контактные данные. Затем файл с этой формой отправляется на почту проекта.