Запрограммировать математич вычисления

Существует скрипт написанный iMacros. Его задача переводить средства с одного электронного кошелька на другой. Нужно доработать скрипт чтобы данные о сумме и кошельке на который поступают средства тянулись из .csv файла. Так же в случае ...
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Необходимо сделать программу с помощью программирования. Язык не принципиален.
Срок 2-4 дня
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