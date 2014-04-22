Разработка программы "Клик по времени"

Прикладное ПОЗакрыт7 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима программа, которая будет совершать клик по заданному времени (необходима возможность установки даты/времени).

Схема работы следующая:

1) Установка даты/времени с точностью до тысячных долей секунды. Если возможно, приложение может работать с сервисом точного времени, например http://time100.ru/ , если нет, то работать в синхронизации со стандартными часами Windows.

2) Курсор мышки наводится пользователем на определенное место на экране или веб-сайте

3) В указанное время происходит клик.

10 лет назад
jece
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание скрипта на базе iMacros

    $50

    Существует скрипт написанный iMacros. Его задача переводить средства с одного электронного кошелька на другой. Нужно доработать скрипт чтобы данные о сумме и кошельке на который поступают средства тянулись из .csv файла. Так же в случае ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Плагин для IE

    $500

    Требуется написать Поисковый плагин, который ищет в текстах выделенную и записанную в буфер фразу. Эмулируется нажатие клавиш сtrl+с, выделение попадает в буфер, а плагин в свою очередь читает его из буфера. Поиск записанной фразы должен вестись как ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реализовать для ПО механизм прохода под NAT

    Требуется разработать приложение на Python или C++ (в этом случае это ПО должно быть отдельно собрано под Windows, Linux и Mac), которая позволяет передавать/принимать файлы между любыми двумя компьютерам подключенными к Интернет. Это подразумевает, что необходимо ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Алгоритм оптимальной раскладки деталей на листе

    Необходимо составить алгоритм по оптимальной раскладке деталей на листе. Пример оптимизации во вложении. Входные данные: 1) Лист – многоугольник (на листе также могут быть отверстия, которые можно описать многоугольником), размеры листа задаются чертежом в формате AutoCad ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Утилита по обработке .gpx файлов

    Необходимо создать небольшую программу на любом языке программирования, которая вносит небольшие изменения в файлы формата gpx. Файлы данного формата являются текстовыми и имеют Xml структуру. Задача состоит в том, чтобы менять содержимое тегa , прибавляя ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простая программа для генерации изображений

    Необходима программа, которая бы на основании вводимых данных генерировала изображение Jpg, gif, pdf и т.д. не столь важно какое. Программа должны быть декстопная, и запускать на компьютере без дополнительных сред и оболочек. Необходимые для ввода поля: Имя Задача Загрузка ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Расчетный калькулятор

    Задача след. есть 11 депозитарных колонок, отличия между ними это количество ячеек и размеры ячеек (пример Deep safe ИДС-6 (6 яч-308мм) так вот надо разработать программу или в екселе след. вещт, клиент звонит в компанию ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мелкие программы на С++

    Необходимо сделать для каждого варианта отдельную программу на С++ для лабораторных проектов. Вариантов будет несколько. К примеру: Необходимо разработать модель алгоритма диспетчера ОС с абсолютными приоритетами процесса обслуживания и ограниченной очередью. Выглядит ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад