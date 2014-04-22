Разработка программы "Клик по времени"

Необходима программа, которая будет совершать клик по заданному времени (необходима возможность установки даты/времени).

Схема работы следующая:

1) Установка даты/времени с точностью до тысячных долей секунды. Если возможно, приложение может работать с сервисом точного времени, например http://time100.ru/ , если нет, то работать в синхронизации со стандартными часами Windows.

2) Курсор мышки наводится пользователем на определенное место на экране или веб-сайте

3) В указанное время происходит клик.