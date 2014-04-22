Реализовать для ПО механизм прохода под NAT

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Требуется разработать приложение на Python или C++ (в этом случае это ПО должно быть отдельно собрано под Windows, Linux и Mac), которая позволяет передавать/принимать файлы между любыми двумя компьютерам подключенными к Интернет.

Это подразумевает, что необходимо будет реализовать механизм прохода через NAT (например через третий комп. с открытым IP). Так же требуется после успешного подключения - поддерживать открытую сессию с удаленной машиной. Передача файлов будет организована через очередь, одновременно будет передаваться только один файл по уже открытой сессии. На удаленной машине будет запущенно точно такое же ПО, то есть необходимо реализовать и клиент и сервер одновременно.

Это приложение будет оформлено как отдельный процесс и взаимодействовать с нашим основным ПО через XMLRPC сервер.

Еще нужно уметь задавать лимит скорости приема/передачи данных, что бы было возможно регулировать максимальную нагрузку сетевого соединения.

Мы ожидаем найти специалиста способного наладить надежное взаимодействие наших пользователей через Интернет, в любых конфигурациях их подключений. Нужны знания сетевых технологий, владение языком Python или C++, умение писать клиент-серверные приложения.

При успешной реализации поставленной задачи мы будем настойчиво предлагать долговременное сотрудничество на выгодных и крайне перспективных условиях.

10 лет назад
DHN
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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