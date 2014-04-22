Программа для обработки данных с ексель прайса

$250
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки298 просмотров
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Нужно написать программу для обработки данных с ексель прайса и на выходе получить нужный файл.

видео ТЗ по ссылке

http://yadi.sk/d/fs66H5RpN9qsV

пример входящего файла, наброски ТЗ, пример 1 строчки выходящего файла в прикрепленных файлах

готов за полную и человеческую реализацию по нормальным срокам (ни "уже вчера" но и не через полгода) заплатить 150 долларов

10 лет назад
Alex_Sn
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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