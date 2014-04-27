Программа для социальной сети Одноклассники

Требуется написать программу. Исходные данные. Дано целое число K и текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. Абзацы выделяются в нем с помощью красной строки (5 начальных пробелов), а пустых строк нет. Отформатировать текст так, чтобы ...
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Функционал:
Загрузка в программу множества аккаунтов, с возможностью отображения мобильной версии страницы Од. По виду должно напоминать VikingBotovod.
Обязательно установка прокси к каждому аккаунту. Поддержка страницы онлайн. Есть еще несколько мелочей. Все подробности в л/с
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