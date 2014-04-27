Программа для социальной сети Одноклассники

Функционал:

Загрузка в программу множества аккаунтов, с возможностью отображения мобильной версии страницы Од. По виду должно напоминать VikingBotovod.

Обязательно установка прокси к каждому аккаунту. Поддержка страницы онлайн. Есть еще несколько мелочей. Все подробности в л/с