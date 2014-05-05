Форматирование текста

Требуется написать программу.

Исходные данные.

Дано целое число K и текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. Абзацы выделяются в нем с помощью красной строки (5 начальных пробелов), а пустых строк нет. Отформатировать текст так, чтобы его ширина не превосходила K позиций, и выровнять текст по левому краю, сохранив деление на абзацы. Пробелы в конце строк удалить. Сохранить отформатированный текст в новом текстовом файле.

Язык программирования Делфи.

ТЗ составлю и отправлю исполнителю после подачи заявки.

По оплате: 1000 р на Яндекс или Киви кошелек.

По срокам: три дня.

Код нужен грамотный и полностью закомментированный.