Разработать виджет- календарь с выводом картинок

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходим специалист способный разработать программу-агент (виджет) для ОС Windows (ХР, Vista, 7, 8) с функциями календаря-напоминалки и вывода графических изображений (иконок) поверх рабочего стола.

По всем вопросам просьба писать на ящик за подробным ТЗ также в личку или skype.

Ждем предложений по цене и срокам. Предлагаем работать через специальные гарантные сервисы по типу http://www.garant-service.biz/ комиссию сервиса оплатим мы.

Предоплату не используем.