Сделать 9 простых учебных программ на C#

Нужно сделать 9 программ

задания я прикрепил: там 1, 3, 5 задания и последний вариант из методички, а из ПДФ файла нужны только задачи под номерами 1.34, 3.18, 5.13

Выполнение начать нужно с задач из ПДФ, потом параллельные алгоритмы и в конце - КМЗИ

срок 7-10 дней